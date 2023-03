Napoli, si fermano Meret e Kim: il bollettino medico dei partenopei

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret non ha giocato Napoli-Atalanta per un problema nel riscaldamento, mentre Kim Min-jae è uscito nel secondo tempo per un fastidio al polpaccio. Il club azzurro ha pubblicato il bollettino medico sui due calciatori: "Alex Meret ha accusato un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match contro l'Atalanta. Kim è uscito nel finale di gara per un risentimento al polpaccio".