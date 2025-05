Orsolini torna sulla sconfitta di venerdì: "Se giochiamo così prendiamo gli schiaffi. Non siamo quelli visti a San Siro"

Intervistato dai colleghi del Corriere della Sera, la stella del Bologna Riccardo Orsolini ha presentato l'importante e storica finale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì sera presso lo stadio Olimpico di Roma.

Contro il Milan avete gettato la partita: che vi insegna la sconfitta alla vigilia della finale di Coppa Italia?

"Eravamo in vantaggio e pensavamo di gestire, il Milan non dava l’impressione di voler andare all’arrembaggio, gli abbiamo dato la scintilla che li ha riaccesi e noi ci siamo aperti come il burro. Se giochiamo così a Roma prendiamo gli schiaffi. Abbiamo capito cosa non dobbiamo fare".

Quanto pesa sul Bologna il k.o. nella corsa all’Europa?

"Tanto, ora sei costretto a fare calcoli e dipendi dagli altri. Adesso devi vincere le ultime due gare e sperare, non è una buona situazione, è molto peggiorata. Ma non siamo quelli visti a San Siro".

Una vinta e una persa in campionato contro il Milan. Per la finale chi è favorito?

"Sulla carta loro a livello di nomi e blasone e poi sono il Milan. Le partite però vanno giocate e noi sappiamo cosa fare e, ora, cosa non fare".