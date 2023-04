Napoli, Spalletti a Sky: "Dovevamo fare questa partita. Complimenti a Maignan, il Milan è forte. Anguissa? Espulsione ingiusta"

Dopo la sconfitta contro il Milan, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così a Sky: "Abbiamo giocato con il giusto atteggiamento, abbiamo provato a fare la partita anche in uno in meno. Vanno fatti i complimenti a Maignan per quello che ha fatto, loro sono forti. Dovevamo fare questa partita, quindi bravi ragazzi".

Sul ritorno: "Tutte le assenze sono importanti, però abbiamo altri giocatori per sopperire certe assenze. E' stato così in tutta la stagione, altrimenti non avremmo avuto certi risultati. Mi spiace non avere al ritorno Anguissa, secondo me è ingiusto non averlo, ma va bene così".