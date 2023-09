Newcastle, Barnes starà fuori mesi. Howe: "Infortunio inusuale al piede"

Il Newcastle dovrà fare a meno per un bel po' (si parla addirittura di mesi di assenza) del suo fantasista Harvey Barnes, che salterà anche la sfida di ritorno contro il Milan in Champions League. Il motivo è un infortunio al piede, spiegato quest'oggi direttamente dal suo allenatore Eddie Howe:

"Il suo è un infortunio a una parte del piede, sotto l'alluce. Abbiamo fatto scan specialistici e ora capiremo come procedere, aspettiamo responsi dai medici per capire se dovrà essere operato o no. Si tratta di un infortunio molto inusuale, non entro nei dettagli tecnici, ma non è stato per un tackle".