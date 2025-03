Niente Venezia per Neres. Il rientro è previsto per la sfida contro il Milan

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha fatto un po' il punto sull'infermeria del Napoli, primo avversario del Milan al rientro dalla sosta per le Nazionali. Su questo fronte "brutte" notizie arrivano per il Diavolo, buone per Antonio Conte ed i tifosi partenopei in vista del rush finale per lo scudetto.

Scrive il quotidiano che l'allenatore salentino per la sfida contro il Diavolo recupererà David Neres, che in teoria potrebbe essere arruolabile già per la sfida contro il Venezia in programma domenica, ma per evitare una possibile ricaduta si preferisce risparmiarlo così da averlo al 110% per la partita del Maradona del prossimo 30 marzo.

Insieme all'esterno brasiliano agli ordini di Antonio Conte dovrebbe tornare anche Franck Zambo Anguissa.