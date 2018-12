Olympiacos, Modesto: "È una partita da dentro o fuori, vogliamo fare bene"

“Siamo abituati a giocare partite importanti, avremo lo stadio tutto pieno. È una partita da dentro o fuori, vogliamo fare bene”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Francois Modesto, capo scout dell’Olympiacos, in vista della partita di questa sera contro il Milan.

Pronti per la sfida ai rossoneri?

“Il Milan l’ho sempre seguito da bambino, era il top al mondo. Sono cresciuto negli anni novanta, quando il Milan era il primo club al mondo. Come Barça e Real. Quando giochi contro una squadra che ha vinto tantissimo, ovviamente, non sei mai favorito. Direi, anzi, che è il Milan oggi ad essere favorito. Ma noi siamo pronti e abituati a giocare partite di livello”.

Come lo ha visto il Milan di Gattuso?

“Rino sta facendo un grandissimo lavoro. È arrivato in una situazione poco chiara, ora invece è tutto più chiaro. La squadra si è qualificata in Europa League e si sta giocando tutto. Riesce sempre a mettere in campo una formazione adeguata nonostante gli infortuni”.