Palladino su Rovella: "Spiace per l'assenza contro il Milan: chi lo sostituirà farà bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza prossimo avversario del Milan sabato in campionato, ha paralto nella conferenza stampa post partita del sedicesimo di Coppa Italia che i brianzoli hanno giocato e vinto ieri pomeriggio a Udine. Nello specifico Palladino ha commentato così l'assenza di Rovella squalificato in vista della partita di San Siro e autore di una grande prova in Coppa: "Sono dispiaciuto perché è di un'intelligenza incredibile, oggi gli ho chiesto di giocare e ha dato grande disponibilità e ha grande mentalità, secondo me arriverà a grandissimi livelli. Sabato però sono sicuro che chi lo sostituirà farà molto bene".