Parla De Vrij: "Il derby una brutta sconfitta: ma alla fine siamo stati squadra"

vedi letture

Il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Stella Rossa, ha parlato anche della vittoria di Udine che ha visto i nerazzurri rialzarsi dopo la sconfitta dolorosa nel derby contro il Milan: "Abbiamo subito una brutta sconfitta, purtroppo. Sapevamo che era importantissimo rialzarci subito, su un campo difficile, contro una squadra che era anche in salute e aveva fatto ottimi risultati. Sapevamo quanto era importante, abbiamo fatto cose buone e altre meno, da migliorare. Ma alla fine siamo stati squadra".

Alti e bassi da Monza a Udine, passando per City e Milan. Come mai?

"Penso che sono tutte partite diverse, per esempio quella contro il Monza è stata totalmente diversa da quella contro il City. A Monza giochi contro una squadra che si mettono tutti dietro e noi siamo stati un po' lenti, non bravi e non siamo riusciti a trovare il gol. Alla fine, abbiamo portato a casa un punto. Col City è stata una partita molto diversa, è una squadra che spesso ti mette in difesa: siamo stati bravi a difendere tutti insieme e abbiamo fatto un'ottima prestazione, sono tutte partite a sé, una diversa dall'altra".