Parma, Circati: "Fantastico esordire in A. Milan? Non vedo l'ora, Maldini era il mio idolo"

Alessandro Circati è stato ospite del canale americano CBS. Il centrale crociato - come riportato da Parmalive.com - ha parlato di diversi temi, a partire dalle emozioni provate nel debutto in Serie A contro la Fiorentina: "E' stato fantastico. Un sogno per un ragazzo che arriva dall'Australia, che si sposta dall'altra parte del mondo e fa tanti sacrifici per giocare in Serie A. Mi son ritrovato a stare lontano dalla famiglia a lungo per realizzare il sogno di giocare in massima serie. Ho potuto esaudirlo questo weekend contro la Fiorentina, sono davvero entusiasta".

L'idolo di Circati: "Son sicuro che qualcuno conosca Paolo Maldini (ride, ndr). Era fantastico, è stato il mio idolo fin da piccolo, lo vedo come il difensore ideale".

Giocare ed esordire con Buffon: "Giocava con grande serenità, non ti caricava di pressione. Mi guidava per tutta la gara, soprattutto all'esordio, quando non sei così esperto e non sai cosa potrà succedere. Mi ha aiutato molte volte, anche dopo il debutto. Giocare con lui ti dava una sensazione di sicurezza e ti aiuta a credere in te stesso".

C'è più emozione ad affrontare squadre come il Milan?

"Sicuramente. Ho sempre sognato fin da bambino di giocare contro i top club italiani che hanno vinto tutto. Non vedo l'ora, sarà bello".