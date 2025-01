Parma, Djuric già pronto: "A disposizione per il Milan: posso dare una mano"

Milan Djuric è un nuovo calciatore del Parma: l'arrivo dell'attaccante è stato ufficializzato nella gironata di mercoledì. In quella di giovedì il centravanti arrivato a titolo definitivo dal Monza si è presentato in conferenza stampa, dichiarandosi già a disposizione per la trasferta che i Crociati giocheranno domenica alle ore 12.30 in casa del Milan a San Siro.

Le prime parole di Milan Djuric da calciatore del Parma: “Per me è difficile dire quale possa essere il problema del Parma, ma so che durante il campionato ci sono periodi in cui si fa più fatica e altri momenti in cui tutto viene più facile. In mattinata ho svolto il mio l’allenamento e ho visto una squadra con tante individualità forti, una squadra che ha forza e l’allenatore con lo staff che curano ogni minimo dettaglio. Questi sono presupposti per ripartire al meglio. L’obiettivo finale è conquistare più punti possibili. Per la partita contro il Milan sono a disposizione di Pecchia, penso, per le caratteristiche che ho, di poter dare una mano sia in campo che dentro allo spogliatoio"