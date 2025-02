Pescara, Baldini dopo la vittoria contro il Milan Futuro: "Meritavamo questo successo"

Dopo il successo contro il Milan Futuro per 3-2, Silvio Baldini, tecnico del Pescara, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Rete8: “Sono felicissimo per questo successo perché siamo una squadra che attraversa dei momenti di fragilità. Siamo una squadra che in alcuni momenti l’autostima è molto bassa e quindi fai fatica e rischi di andare dentro un vortice pericoloso. Meritavamo questo successo. Ora dobbiamo essere bravi a fare quello che facciamo in trasferta anche in casa perché i nostri tifosi lo meritano. Quei tifosi che ci hanno visto oggi in tv speriamo di farlo felici sabato prossimo”.

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - PESCARA 2-3

RETI: 6' Camarda (M), 18' Bentivegna rig. (P), 56' Coubis (M), 70' Brosco (P), 87' Lancini (P)

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani; D'Alessio (76' Fall), Coubis, Minotti, Bartesaghi; Quirini, Branca (89' Turco), Malaspina, Ianesi (76' Omoregbe); Magrassi, Camarda (78' Bozzolan). A disp. Nava, Raveyre, Hodzic, Alesi, Sia, Paloschi, Zukic, Vos. All. Daniele Bonera.

PESCARA (4-1-4-1): Plizzari; Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi; Squizzato; Bentivegna (60' Ferraris), Valzania (82' Meazzi), Dagasso, Cangiano; Tonin (61' Alberti). A disp. Saio, Profeta, Letizia, Crialese, De Marco, Saccomanni, Arena, Pierozzi. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Abbinante di Bari e Celestino di Reggio Calabria.

IV UFFICIALE: Maccarini di Arezzo.

NOTE: Spettatori 697. Recupero: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo. Espulso al 77' Bartesaghi (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti Branca (M), Valzania (P), Lancini (P) e Coubis (M).