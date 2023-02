Pessina rivela: "A Galliani non va giù che il Milan mi abbia venduto"

MilanNews.it

Matteo Pessina, capitano del Monza prossimo avversario del Milan in cui ha giocato alcune stagioni in Primavera, ha parlato ai micorofoni di Tuttosport questa mattina e ha rivelato un retroscena sulla sua cessione dal club rossonero all'Atalanta, non andata a genio a Galliani che lo aveva portato in rossonero prima di lasciare il club in mano alla proprietà cinese: "Lui mi prese al Milan perché vedeva in me delle grandi doti. Quando il club è stato venduto, subito fecero uno scambio più soldi con l’Atalanta per Conti e a Galliani questa cosa ancora non va giù perché mi avrebbe tenuto lì"