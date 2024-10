Politano sfida il Milan: "Senza Theo per noi è un vantaggio. Vogliamo meritare il primato"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Matteo Politano ha parlato a pochi minuti da Milan-Napoli:

"È sempre bello giocare a San Siro. Ci arriviamo da primi in classifica e dobbiamo dimostrare di meritarci quel posto. Vincere ci darebbe una spinta in più per affrontare le prossime partite, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo. Sarebbe certamente un bel tassello da mettere in più".

Theo Hernandez è squalificato. È più un vantaggio o uno svantaggio per te?

"Sicuramente è un vantaggio, lui sappiamo che qualità ha. È un giocatore eccezionale e per il loro stile di gioco è una perdita importante. I giocatori che lo sostituiranno sono comunque di grandissimo livello".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

ARBITRO: Colombo di Como.