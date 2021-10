Premier League, il Liverpool travolge il Manchester United: è 0-5 ad Old Trafford

Sonora vittoria per il Liverpool, che ha piegato il Manchester United nella sfida valida per la nona giornata di Premier League. Ad Old Trafford, i Reds si sono imposti per 5-0, trascinati dalla tripletta di Salah e dalle reti di Keita e Jota. La formazione di Kloop adesso è a quota 21 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Chelsea e senza aver ancora subito una sconfitta in campionato.