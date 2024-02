Provedel, Casale e Romagnoli con la febbre in casa Lazio

FORMELLO - Scarico post-delusione e con gli attacchi influenzali in corso: in campo il gruppo è ridottissimo, si vedono soltanto Mandas, Sepe, Hysaj, Pellegrini, Gila, Vecino, Kamada, André Anderson, Zaccagni, Castellanos, Isaksen, Ruggeri, Coulibaly e Saná Fernandes. Tra i non titolari di ieri Pedro è l'unico a non aver svolto la seduta di stamattina coi compagni.

Il blando lavoro atletico è per Luis Alberto, Cataldi, Lazzari e Guendouzi. Poi ci sono tutti gli altri rimasti al chiuso o alle prese con la febbre: sono Provedel, Casale e Romagnoli, come confidato da Sarri dopo il ko con la Fiorentina. Ai box, in più, ci sono Rovella (pubalgia) e Patric, fermo da Lazio-Bologna per i problemi alla zona pubica.

Per domani è stata concessa una giornata di riposo, il lavoro a Formello riprenderà giovedì con una doppia sgambata (11.15 e 15.15). Sarà già tempo di rifinitura visto l'anticipo di venerdì sera con il Milan: c'è poco tempo per recuperare convinzione e condizione.