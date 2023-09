PSG, Al-Khelaifi: "La squadra non è mai stata così unita"

Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. Una telenovela che non si appresta a concludersi qui ma che Nasser Al-Khelaifi vuole invece chiudere in fretta. L'attaccante francese è stato reintegrato nell'organico di Luis Enrique e resterà nella Capitale fino alla fine del suo contratto previsto per il prossimo giugno.

Il presidente rossoblu, intervistato dall'edizione odierna di Record si è soffermato sul suo attaccante: "Kylian Mbappé è un giocatore incredibile - ha esordito il numero uno della formazione parigina - e una persona fantastica. E la squadra del PSG, dentro e fuori dal campo, non è mai stata così unita, cosa che credo sia stato possibile vedere lo scorso fine settimana, durante la partita contro il Lione"