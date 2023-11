Psg, Fabian: "Grandissima partita del Milan a San Siro. Donnarumma non meritava i fischi"

Fabian Ruiz, centrocampista ex Napoli oggi in forza al Psg, è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport ed è tornato sulla doppia sfida di Champions League contro il Milan. Le sue sensazioni: "A Parigi abbiamo dominato per 90 minuti e praticamente il Milan non ha avuto occasioni. A San Siro è stata tutta un’altra storia. Penso che la ragione principale sia da cercare nella necessità nella quale si trovavano: erano con l’acqua alla gola e dovevano reagire. Con l’aiuto dello stadio e del pubblico l’hanno fatto, hanno trovato le forze necessarie per ribaltare una partita che hanno iniziato sotto, mostrando molto carattere.

Hanno fatto una grandissima partita. Il Milan è un’ottima squadra che da anni sta lavorando bene, con giocatori di gran livello. Non bisogna dimenticare che ha vinto la Serie A due anni fa e che in primavera è arrivato in semifinale di Champions. Il momento era negativo ma le qualità c’erano, e le hanno espresse al meglio. Mi è dispiaciuto sentire i fischi a Donnarumma, non se li merita, ma lui li ha vissuti con relativa tranquillità".