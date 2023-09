PSG, Luis Enrique: "Infortunio Mbappè? Non è un problema serio, sarà disponibile a breve"

Intervenuto in conferenza stampa, Luis Enrique, tecnico del PSG, ha rassicurato tutti sulle condizioni di Kylian Mbappé, che si è infortunato durante il match contro il Marsiglia: "Non è un problema serio, ma c'è dolore. Penso che sia stato più intelligente farlo uscire. Ma non c'è niente di importante, alla fine va bene così. Sarà disponibile a breve. Era meglio non correre rischi, soprattutto quando un giocatore non è al 100%, per non peggiorare" riporta Le Parisien.