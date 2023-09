Psg, Luis Enrique si gode Mbappè: "Il migliore del mondo. E' un leader"

vedi letture

Il Psg sarà avversario del Milan in Champions League. I parigini hanno vinto la prima giornata del gruppo F in casa contro il Borussia Dortmund per 2-0 e ha segno, tanto per cambiare, è andato Kylian Mbappè. In conferenza stampa l'allenatore dei francesi Luis Enrique ha parlato così del suo fuoriclasse: "Kylian è per me il miglio giocatore del mondo. Ma più che le sue qualità tecniche, quello che mi ha colpito è la sua qualità umana. E' un piacere averlo nello spogliatoio, del quale è leader, un leader sempre col sorriso"