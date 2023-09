Psg, problema muscolare per Asensio con la Spagna: condizioni da valutare

Potrebbero esserci guai in vista per il Psg che sarà avversario del Milan nei gironi di Champions League. Al 42° del primo tempo della partita di qualificazione a Euro 2024 tra Georgia e Spagna, infatti, Marco Asensio si è fermato in mezzo al campo per un problema di natura muscolare che lo ha portato subito a essere sostituito dal CT De La Fuente. Le condizioni dello spagnolo saranno da monitorare nelle prossime ore.