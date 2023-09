PSG, un mese di stop per Asensio: tornerà per la sfida contro il Milan

La sosta per gli impegni delle Nazionali miete l'ennesima vittima. Brutte notizie per Luis Enrique e il Paris Saint-Germain: Marco Asensio, attaccante spagnolo, si è infortunato durante la sfida con la Georgia e gli accertamenti effettuati lunedì hanno rivelato un problema fisico che lo terrà fuori gioco per oltre un mese: "È quasi certo che non potremo contare su Olmo e Asensio per la sosta di ottobre", ha detto Luis de la Fuente in conferenza dopo la vittoria contro Cipro.

L'ex Real Madrid dovrebbe saltare dunque le prime due gare di Champions League, contro il Borussia Dortmund al Parc des Princes il 19 settembre e a Newcastle il 4 ottobre, e sarà indisponibile anche per le sfide di Ligue 1 contro Nizza (15/09), Marsiglia (24/09) e Rennes (08/10). Dovrebbe rivedersi dopo la sosta, nel match del 22 ottobre contro lo Strasburgo e in quello di Champions contro il Milan (25/10 a Parigi).