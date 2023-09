Qui Inter, Acerbi recuperato: può giocare uno spezzone del derby

L'Inter sarà il prossimo avversario del Milan in campionato, sabato 16 alle ore 18. San Siro sarà a maggioranza nerazzurra con Simone Inzaghi che ha recuperato gli ultimi assenti per infortunio, Sensi e Acerbi. In particolare quest'ultimo, stando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sarebbe già a disposizione per giocare almeno uno spezzone del derby.