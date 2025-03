Qui Lecce, oggi allenamento mattutino allo stadio: il report di ieri

Il prossimo avversario del Milan sarà il Lecce di due ex molto differenti tra loro: il tecnico Marco Giampaolo e l'attaccante Ante Rebic. La partita, valida per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive, si giocherà allo stadio "Via del Mare", in Salento, il prossimo sabato 8 marzo alle ore 18. Entrambe le formazioni arrivano da un periodo non gratificante: i rossoneri hanno perso tre gare in campionato consecutive, i pugliesi hanno fatto solo due punti nelle ultime quattro. Ieri la squadra di Giampaolo ha svolto un allenamento mattutino.

Questo il report dell'allenamento della mattinata di ieri pubblicato sul sito del Lecce: "Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstović hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare".