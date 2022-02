Ecco la formazione dell’Udinese che potrebbe scendere in campo contro il Milan. Cioffi dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2: Silvestri in porta, poi Perez, Pablo Marí e Becao in difesa; Udogie e Molina sugli esterni, con Makengo, Walace e Arslan a completare il reparto di centrocampo; in attacco Beto e Deulofeu.