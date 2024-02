Rennes in gran forma: ai quarti di Coppa di Francia con 6 gol

Tra poco più di una settimana il Milan sfiderà il Rennes, a San Siro, nell'andata dei playoff di Europa League che mettono in palio un posto agli ottavi di finale della competizione. La partita si giocherà il prossimo 15 febbraio alle ore 21, mentre il ritorno in Francia è previsto una settimana dopo, il 22 febbraio, alle ore 18.45. Nel mezzo il Milan sarà impegnato contro il Napoli, in questo fine settimana, e in casa del Monza in quello successivo, psoto tra le due sfide europee.

Intanto il Rennes continua il suo momento positivo. La squadra francese ha una striscia aperta di sette vittorie dal 20 dicembre e non perde dall'ultima partita in Europa League contro il Villarreal, il 14 dicembre. Tra campionato e coppa non ha mai perso un colpo, vincendo i sedicesimi di Coppa ai rigori contro il Marsiglia. Ieri, sempre in Coppa di Francia, ha raggiunto i quarti di finale spazzando via il Sochaux, oggi nella Serie C francese, con il risultato di 6-1. In rete per il Rennes: Gouiri e Kalimuendo due volte, Salah e Bourigeaud.