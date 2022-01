Repubblica - No Vax Roma, giallo Smalling. C’è la privacy ma è bufera sui social

È caccia al No Vax in casa Roma. Da giorni è ormai diventato di pubblico dominio la notizia che nella rosa a disposizione di José Mourinho vi sia un calciatore, titolare, che rifiuta di ricevere il vaccino. Un bel problema per la società, soprattutto con la prospettiva dell’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori a partire dal 10 gennaio. Fin qui, nulla da fare. L’identità del giocatore, a oggi, non è nota e non è stata rivelata: questione di privacy, non si può. La Repubblica, nella sua edizione romana, fa però riferimento a una bufera social sviluppatasi negli ultimi giorni sui profili di Chris Smalling e di sua moglie Sam Cooke, la quale usa Instagram anche per esprimere le proprie perplessità sulla campagna vaccinale. In assenza di conferme (o smentite) ufficiali, il pubblico social avrebbe insomma già risolto la sua personale caccia al no vax: la maggioranza dei commenti contiene infatti inviti - più o meno educati - a vaccinarsi e risolvere la questione alla radice.