RMC SPORT - Lazio, Leiva: "Abbiamo dominato la partita. Tra un mese e mezzo ci serve almeno un gol"

Lucas Leiva, in zona mista, ha analizzato così la partita a RMC Sport: “Abbiamo creato qualche occasione per vincere la partita, che abbiamo dominato. Lo 0-0 non è male. Andremo a Milano con fiducia per trovare anche un gol che ci può mandare in finale. Stiamo segnando di meno, ma abbiamo concesso anche meno gol. Bisogna trovare un equilibrio. Oggi abbiamo creato, ma non segnato. Tra un mese e mezzo sarà fondamentale”.