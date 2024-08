Roma, alta tensione a Trigoria: lite tra De Rossi e Cristante in allenamento

vedi letture

Nervi tesi in casa Roma, e non solo per la sconfitta subita contro l'Empoli e un avvio difficile in campionato. A Trigoria ieri durante l'allenamento è scoppiata una lite tra il tecnico Daniele De Rossi e Bryan Cristante, che ha subito un colpo in partitella rimanendo a terra. Subito dopo - si legge sul Messaggero - il centrocampista avrebbe causato un gol della squadra avversaria, proprio come successo già contro i toscani. Ed è proprio qui che sarebbe scattata la reazione di De Rossi, che avrebbe richiamato il proprio calciatore.

Cristante allora avrebbe risposto con veemenza, accedendo di fatto un acceso battibecco segnato anche da parole molto grosse sia da una parte che dall'altra. Successivamente il tecnico e il centrocampista hanno chiarito la situazione ma la vicenda sottolinea il nervosismo che aleggia dalle parti di Trigoria. La Roma infatti ha bisogno di un riscatto ed è pronta a trovarlo già contro la Juventus, prossima avversaria dei giallorossi in campionato.