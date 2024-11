Roma, Hummels può partire a gennaio se le cose non cambiano

Momento non facile per Mats Hummels. Il difensore tedesco è arrivato alla Roma a parametro zero dopo l'esperienza al Borussia Dortmund e una Champions League persa in finale contro il Real Madrid. Nella capitale il centrale ha incontrato tante difficoltà e lo spazio in campo non è stato tanto. Al momento è solo una la presenza in un match in cui i capitolini sono stati travolti per 5-1 dalla Fiorentina. Al "Franchi" il calciatore ha giocato soltanto 23 minuti, poi per il resto sono arrivate soltanto panchine.

Possibile partenza a gennaio

E se la situazione non dovesse cambiare, non si potrebbe nemmeno escludere una sua partenza. Secondo quanto riporta Sky Sport De, qualora non dovesse trovare spazio, il difensore tedesco potrebbe anche chiedere la cessione a gennaio oppure chiudere anticipatamente la sua carriera.

Le parole di Ranieri

Su di lui però si è espresso in maniera positiva il nuovo tecnico Claudio Ranieri. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'allenatore ha commentato: "Mi sono andato a vedere un po' di partite, ho visto la finale col Real Madrid e quella col PSG dove ha segnato. Ma perché non deve giocare questo ragazzo? Pure lui ha una certa età certo, vediamo. Io scelgo coloro che mi fanno vincere".