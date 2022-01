Roma, il lamento di Mourinho: "Rigore? Se sei al VAR e sei nel dubbio bevi una birra e zitto, lascia andare la partita"

José Mourinho ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Roma:

Qualche errore tecnico di troppo nel primo tempo: “La mia squadra sì. Sempre nella partita anche sul 2-0, sul 2-1 anche di più fino all’espulsione di Karsdorp. Però a livello tecnico una partita scarsa. Il secondo gol o l’ultimo rigore sono due esempi in cui perdiamo palla con facilità tremenda. Abbiamo problemi di qualità, tecnici. Purtroppo devo parlare anche dell’arbitro e del VAR. Ancora non mi è arrivata nessuna immagine che il primo sia rigore. Si vede un movimento in cui Tammy allarga il braccio. Il signor Aureliano era a casa ma sicuramente voleva stare qui. I miei analisti non riescono a trovare una clip in cui si veda il tocco chiaramente. L’ultimo rigore se sono io in campo non do nessun rigore tra quelli su Leao, Zaniolo e Ibanez. Ma ne ha dato uno, ad una squadra . Perché? A livello arbitrale siamo sempre noi gli sfortunati. Quando sei al VAR e vuoi fare il fenomeno allora chiami Chiffi che davanti alo schermo a San Siro non ha avuto la personalità. Noi siamo piccoli. Se sei al VAR e sei nel dubbio bevi una birra e zitto e lascia andare la partita. Ma non nascondo che abbiamo fatto una partita dal punto di vista globale bassa”.

Noi siamo dove siamo per la nostra qualità più per tutti gli episodi arbitrali che abbiamo avuto. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Ma non ho sentito nessun problema tattico, ma un problema di mancanza di qualità tecnica. Non mi piace farlo ma devo dirlo: non capisco il lavoro di Chiffi sul campo e quello di Aureliano in ufficio”.

Cosa pesa di più, il risultato o la squalifica dei difensori? “In questo momento dico il risultato, perché sono zero punti. Poi quando esco da qua e inizio a pensare alla prossima sarà dura per noi. Cerchiamo di migliorare anche con il mercato, vediamo se è possibile finire qualcosa su cosa stiamo lavorando prima della prossima partita”.