Roma, il licenziamento del ds Petrachi dovrebbe arrivare a ore

A Trigoria, in ambito dirigenziale, non tira buona aria. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, James Pallotta è pronto a licenziare - a ore - il ds Gianluca Petrachi. Il dirigente salentino però non è disposto a farsi cacciare di buon grado ed è pronto a dare battaglia alla società, nonostante tra qualche giorno ci sia un match importantissimo in ottica Champions League contro il Milan.