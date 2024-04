Roma, Mancini sfotte la Lazio sventolando una bandiera che ritrae un topo

Semplice sfottò da post derby, è questo ciò che è accaduto al termine di Roma-Lazio dopo la vittoria dei giallorossi grazie alla rete di Gianluca Mancini. Infatti, il difensore centrale della Roma è stato protagonista di un episodio a fine partita sotto la Curva Sud, ripreso a sventolare per qualche secondo una bandiera della Lazio con disegnato sopra un topo.

Non proprio un'immagine carina e di rispetto verso gli avversari di sempre, ma che come scritto in precedenza rientra con diritto nello sfottò tra due squadre legate tra loro da una rivalità storica e molto sentita.