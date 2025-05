Roma, oggi la ripresa con un Gollini in più. La squadra si è allenata sui tiri

vedi letture

Dopo il giorno di riposo fissato per ieri, la Roma di Claudio Ranieri è tornata a preparare la propria sfida contro il Milan, evidenzia VoceGialloRossa.it. Nella seduta odierna, la squadra ha lavorato sulla parte atletica per poi passare alla parte tecnico-tattica: in particolare, sui tiri in porta. Contemporaneamente ai giocatori di movimento, anche i portieri si sono allenati con il proprio preparatore. A tal proposito, si è rivisto in gruppo Pierluigi Gollini dopo l'infortunio e l'assenza di Bergamo.

Intanto il tecnico Claudio Ranieri ha ricevuto il premio Giuseppe Colalucci questa mattina presso il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. La motivazione di questo premio è il riconoscimento alla lunga e gloriosa carriera del tecnico di Testaccio, che ha così commentato: "È il momento giusto per riceverlo perché sono giunto alla fine della mia carriera".