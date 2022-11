Roma, si pensa al ricorso contro la squalifica di Mourinho: l'obiettivo è averlo con il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Niente Bologna e Milan per Josè Mourinho. Sono due le giornate di squalifica comminate al tecnico della Roma dal Giudice Sportivo dopo i fatti dell'ultimo turno di campionato. Una decisione, questa, che ovviamente sta facendo discutere in casa capitolina tanto che non è da escludere un ricorso.

Come riporta Il Messaggero, infatti, la dirigenza giallorossa è in attesa del dispositivo per valutare la possibilità di opporsi chiedendo il dimezzamento della sanzione. In caso tale richiesta venga accolta lo Special One salterebbe solo la sfida contro i rossoblù di Thiago Motta. suo giocatore ai tempi dell'Inter, per poi essere di nuovo al suo posto per il match contro i campioni d'Italia in carica.