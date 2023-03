Salernitana, Ochoa a DAZN: "Risultato giusto, contento di tornare con un punto da San Siro"

Sulla parata rocambolesca: “Una giocata difficile per noi portiere, c’era un cross difficile che mi è andato alle spalle. La tocco con la mano, la palla ritorna veloce. È il giocatore del Milan che la salva con il braccio. Abbiamo avuto fortuna, è importante per prendere punti”.

Potevate vincerla: “Abbiamo trovato diverse occasioni in contropiede per il secondo gol. Il risultato però è giusto, anche il Milan ha avuto occasioni per fare gol. Siamo contenti di prendere punti in uno stadio così difficile”.

Esci da San Siro come migliore in campo: “È la seconda volta che gioco qui, la prima partita ufficiale. Oggi mi prendo un ricordo bellissimo contro una grande squadra come il Milan. Tutta la Salernitana è contenta. I tifosi sono contenti, vuol dire che ho fatto un buon lavoro e devo continuare così”.