Salisburgo, Jaissle: "Pensavamo di sfidare Tuchel... Già attraversare Londra è incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Chelsea, soffermandosi tra le altre cose sull'esonero di Tuchel: "Dopo il sorteggio pensavo che avremmo incontrato Tuchel e che domani avremmo giocato contro di lui. È un peccato perché lo conosco personalmente e dobbiamo essere professionali anche se non abbiamo mai visto il Chelsea giocare con il suo nuovo allenatore. Conosciamo le loro qualità individuali, comunque... Solamente viaggiare per Londra, attraversare la città e assorbirne l'atmosfera, è già qualcosa di incredibile. Non appena inizierà il match, però, saremo concentrati solo su quello".