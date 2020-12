Sampdoria, Audero: "Il Milan non è una novità, ma non mi aspettavo il primo posto"

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato così a Radio Sportiva della prossima sfida contro il Milan: "Sicuramente il Milan aveva fatto vedere belle cose nel post lockdown. Una squadra che era in salute e proponeva un bel calcio. Forse non mi aspettavo che dopo dieci giornate fosse al primo posto, ma secondo me il Milan non è una novità. Aveva fatto vedere cose interessanti anche la scorsa stagione, sarà una partita difficile, tosta. Ma secondo me siamo una squadra che può dare del filo da torcere a chiunque".