Sampdoria, domani visite mediche per Sensi. In caso di ufficialità, non ci sarà per Inter-Milan

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Inter e Samp hanno trovato l’accordo per il prestito secco fino al 30 giugno 2022. Le intenzioni sono quelle di avere nuovamente a disposizione il metronomo di centrocampo per la prossima stagione. Domani il centrocampista ex Sassuolo sosterrà le visite mediche per poi volare a Coverciano per lo stage della Nazionale.