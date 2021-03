Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno: tecnica e forza a Bogliasco

Questo il racconto dell'allenamento odierno della Sampdoria, prossimo avversario del Milan in campionato: "Mattinata nuvolosa su Bogliasco, dove la Sampdoria – ancora priva dei nazionali Keita Balde, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Nik Prelec, Morten Thorsby e Maya Yoshida – è tornata ad allenarsi agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. Tecnica individuale e di gruppo, partite a tema e sviluppi della forza in palestra. Questo il programma della sessione svolta sul campo 1 del “Mugnaini” dai 14 calciatori a disposizione. Individuale specifico di recupero infine per Ernesto Torregrossa. Domani, sabato, ultima seduta settimanale" riporta il sito ufficiale blucerchiato.