Sampdoria, prima del Milan c'è l'Alessandria: i convocati per la sfida di questa sera

La Sampdoria, avversaria del Milan nella prima giornata di Serie A, ha diramato i convocati per la sfida contro l’Alessandria, valida per i trentaduesimi di Coppa italia e in programma questa sera, lunedì, al “Ferraris” di Genova.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.