Sampdoria, ripresi i contatti per Ribery: possibili novità a inizio della prossima settimana

Secondo quanto riferito da La Nazione, nella giornata di ieri sono ripresi i contatti tra gli agenti di Frank Ribery e la Sampdoria, avversaria del Milan alla prima giornata di campionato. I blucerchiati stanno valutando la possibilità di puntare sul francese che preferirebbe restare in A e dunque non cedere alle lusinghe di Monza e Parma, per poi provare a trovare un'intesa sul piano economico con uno svincolato di lusso come l'ex Fiorentina. Se la trattativa dovesse decollare, potrebbe accendersi definitivamente all'inizio della prossima settimana.