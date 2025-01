Samuel non si "fida" del Milan: "Inter, bisogna stare sempre con i piedi per terra"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro Walter Samuel ha presentato la finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 20 tra l'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, ed il nuovo Milan di Sergio Conceiçao.

Samuel, Lautaro è affamato e ora si trova davanti il Milan...

"Si parla tanto di lui, anche troppo. Basta che sbagli una rete e sembra che sia successa chissà che tragedia... La preoccupazione, per fortuna, è più degli altri che sua. Lui è un ragazzo davvero d’oro: positivo, generoso, mette sempre davanti la squadra a se stesso. Potete immaginare quanto gli voglia bene io per tutte le gioie che mi ha dato, come argentino e come interista. È normale che per un attaccante sia importante metterla dentro e che, quando non succede, possa rimanerci un po’ male, ma non c’è il minimo pericolo o allarme".

Che finale si aspetta?

"Sarà una partita difficile, il Milan è pericoloso, ha la spinta di un nuovo tecnico e questo è pur sempre un derby, anche se non si gioca a San Siro. L’Inter è, comunque, al livello delle più grandi e sta molto bene: contro l’Atalanta meritava di chiuderla già nel primo tempo. Detto questo, bisogna stare sempre con i piedi per terra perché ancora c’è metà stagione davanti. Di sicuro, Inzaghi ha una rosa buonissima e può lottare per tutte le competizioni, ma questo è il periodo in cui serve prudenza".