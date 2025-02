San Siro è un tabù per il Verona: i veneti non ha sconfitto Milan e Inter in trasferta nella loro storia

Come riporta il sito della Lega Serie A in vista Milan-Verona di domani sera, San Siro resta un tabù per l'Hellas, che non ha mai sconfitto nè i rossoneri, nè l'Inter in trasferta nella sua storia. I rossoneri, imbattuti con Conceição nelle ultime tre sfide contro squadre in lotta per la salvezza, devono migliorare il rendimento casalingo, con sole due vittorie nelle ultime otto gare interne, partendo dal numero record di clean sheet interni (sei, come Napoli e Juventus). Il Verona, invece, ha concesso più gol di chiunque nei top cinque campionati europei, ma si distingue per aggressività nei contrasti e nelle intercettazioni.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: sabato 15 febbraio 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, zona DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it