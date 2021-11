Sassuolo, accolto il ricorso per Frattesi: ci sarà contro il Milan

Come anticipato dall'allenatore Dionisi in conferenza stampa, la FIGC ha accolto il ricorso del Sassuolo per Davide Frattesi. Il centrocampista era stato squalificato per una bestemmia colta dalle telecamere nell'ultimo turno di campionato, che con la prova TV gli avrebbe fatto quindi saltare una giornata di Serie A. Ma con il ricorso della società neroverde accolto non sarà così e il centrocampista ci sarà per la sfida con il Milan di domani.