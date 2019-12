Sassuolo, nel recupero tanti punti persi

Sono già cinque i punti gettati al vento dal Sassuolo, che nella prossima giornata affronterà il Milan, nei minuti finali di gara, così la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Sassuolo, in zona Cesarini dilapidati cinque punti". L'autogol di Bourabia a Parma, la rete di Milnekovic della Fiorentina al Mapei Stadium, poi Caicedo nel match contro la Lazio. Per chiudere con il match pareggiato domenica contro il Cagliari a tempo ormai scaduto. Con cinque punti in più il Sassuolo navigherebbe in acque molto tranquille, quindi basterà mettere molta più concentrazione nei minuti finali per svoltare la classifica.