Sassuolo, Obiang: "Il nostro momento è più difficile del loro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky nel pre partita. Queste le sue dichiarazioni.

Qual è il problema? “Il problema al momento credo siano i punti, oggi magari può essere la volta buona”.

Come si può sfruttare il momento no del Milan? “Dobbiamo pensare a noi, siamo in un momento più difficile del loro. Con il lavoro e il sacrificio magari riusciamo a conquistare punti”.

Come si riparte? “In questo momento di difficoltà non possiamo guardare al singolo, ma dobbiamo essere un gruppo il più possibile”.