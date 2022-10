Serie A, Verona-Roma 1-3: Volpato ed El Shaarawy decidono nel recupero

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il posticipo del lunedì tra Hellas Verona e Roma termina 3-1 a favore dei giallorossi. Passano in vantaggio gli scaligeri nel primo tempo grazie a Dawidowicz al minuti 27. Qualche minuto dopo il difensore si fa espellere per un entrata killer su Zaniolo e lascia i padroni di casa in 10. Ed è proprio Zaniolo a trovare il gol del pareggio nei minuti di recupero del primo tempo.

La ripresa inizia quindi in parità e con un uomo in più per la Roma, che però soffre più del previsto: i giallorossi riescono a ribaltare il risultato solo nei minuti finali, prima con Volpato e poi con El Shaarawy.