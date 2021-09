Sky - Juventus, confermato il 4-4-2 contro il Milan: Dybala-Morata in avanti

La Juventus affronterà il Milan stasera in campionato con una formazione quasi identica a quella che ha battuto il Malmoe in Champions League: 4-4-2, come riportato dai colleghi di Sky Sport, con De Ligt che, in difesa, affiancherà Chiellini. Per il resto, tutto uguale rispetto alla gara contro gli svedesi, con Dybala in attacco a far coppia con Morata, e Rabiot esterno sinistro di centrocampo. Questi i probabili 11 scelti da Allegri per la sfida contro i rossoneri:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri