Sky - Lazio: Correa in gruppo, domani potrebbe partire titolare

Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 Joaquin Correa, out contro il Napoli per un problema muscolare, oggi ha svolto senza problemi tutto l'allenamento. L'attaccante della Lazio potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro il Milan di domani sera, anche se è sempre da tenere in considerazione il ballottaggio con Caicedo.

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Milan-Lazio la puoi vedere su DAZN