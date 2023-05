Sky - Lazio, oggi Zaccagni non è si allenato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, Mattia Zaccagni, attaccante esterno della Lazio, non ha svolto oggi nessuna delle due sedute di allenamento dei biancocelesti in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Milan. Il giocatore, che è alle prese con un affaticamento muscolare, verrà sostituito in campo da Pedro. A breve è attesa la lista dei convocati di Sarri e si capirà se Zaccagni riuscirà almeno a partire per Milano o se sarà indisponibile.